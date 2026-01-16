  1. В Украине

Когда долги становятся проблемой: что такое реструктуризация и как ее оформить

11:14, 16 января 2026
Минюст разъясняет, с чего начать процедуру неплатежеспособности и какие документы подготовить.
Днепровское межрегиональное управление Минюста разъяснило, что такое проект плана реструктуризации долгов и как его подготовить.

В период финансовой нестабильности процедура неплатежеспособности часто становится реальным путем выхода из долгового кризиса. Если человек решает воспользоваться этим механизмом, первый шаг — подача заявления в хозяйственный суд об открытии производства по делу о неплатежеспособности.

Требования к заявлению определены частями 2–4 статьи 116 Кодекса Украины по процедурам банкротства. Согласно части 4 этой статьи, вместе с заявлением должник обязан подать предложения по реструктуризации долгов — проект плана реструктуризации долгов.

Проект плана реструктуризации долгов — это документ, в котором должник отражает свой финансовый и имущественный статус и видение путей погашения всех или части долгов. В дальнейшем именно он может стать основой плана, который будет одобрен кредиторами и утвержден хозяйственным судом.

Что обязательно указывается в плане:

  • причины неплатежеспособности;
  • признанные судом требования кредиторов с суммами и очередностью;
  • информация об имущественном состоянии после проведения инвентаризации управляющим реструктуризацией;
  • все доходы, в том числе запланированные;
  • размер суммы, которая ежемесячно остается на проживание — не менее одного прожиточного минимума на должника и каждого иждивенца, а также средства на обязательные платежи (алименты и т. п.);
  • сведения о возможной реализации имущества, в том числе того, которое является предметом обеспечения;
  • изменение способа, порядка, сроков и размера исполнения обязательств;
  • отсрочка, рассрочка или списание долгов либо их части;
  • исполнение обязательств третьими лицами, в частности путем заключения договора поручительства, гарантии и других сделок;
  • другие меры для улучшения финансового состояния.

Важно: отдельные положения плана целесообразно согласовывать с кредиторами — прежде всего относительно отсрочки, рассрочки, списания долгов и изменения условий их исполнения.

