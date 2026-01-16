Когда долги становятся проблемой: что такое реструктуризация и как ее оформить

Минюст разъясняет, с чего начать процедуру неплатежеспособности и какие документы подготовить.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепровское межрегиональное управление Минюста разъяснило, что такое проект плана реструктуризации долгов и как его подготовить.

В период финансовой нестабильности процедура неплатежеспособности часто становится реальным путем выхода из долгового кризиса. Если человек решает воспользоваться этим механизмом, первый шаг — подача заявления в хозяйственный суд об открытии производства по делу о неплатежеспособности.

Требования к заявлению определены частями 2–4 статьи 116 Кодекса Украины по процедурам банкротства. Согласно части 4 этой статьи, вместе с заявлением должник обязан подать предложения по реструктуризации долгов — проект плана реструктуризации долгов.

Проект плана реструктуризации долгов — это документ, в котором должник отражает свой финансовый и имущественный статус и видение путей погашения всех или части долгов. В дальнейшем именно он может стать основой плана, который будет одобрен кредиторами и утвержден хозяйственным судом.

Что обязательно указывается в плане:

причины неплатежеспособности;

признанные судом требования кредиторов с суммами и очередностью;

информация об имущественном состоянии после проведения инвентаризации управляющим реструктуризацией;

все доходы, в том числе запланированные;

размер суммы, которая ежемесячно остается на проживание — не менее одного прожиточного минимума на должника и каждого иждивенца, а также средства на обязательные платежи (алименты и т. п.);

сведения о возможной реализации имущества, в том числе того, которое является предметом обеспечения;

изменение способа, порядка, сроков и размера исполнения обязательств;

отсрочка, рассрочка или списание долгов либо их части;

исполнение обязательств третьими лицами, в частности путем заключения договора поручительства, гарантии и других сделок;

другие меры для улучшения финансового состояния.

Важно: отдельные положения плана целесообразно согласовывать с кредиторами — прежде всего относительно отсрочки, рассрочки, списания долгов и изменения условий их исполнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.