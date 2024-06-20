Винищувачі F-16 можуть з'явитися в небі над Україною цього літа

F-16 від Нідерландів будуть готові до бойових завдань в Україні цього літа, – Генерал Столманн.

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Командувач військово-повітряних сил Нідерландів генерал Арнуд Столманн заявив, що очікує появи винищувачів F-16 у небі над Україною вже цього літа. Про це він розповів під час виступу на військовій базі в сільській місцевості на півдні Нідерландів, де нещодавно стартувала програма навчання українських інструкторів з технічного обслуговування цих літаків. Про це пише The Guardian.

«Приблизно цього літа все вибудовується», — зазначив Столманн, виступаючи перед двома F-16.

The Guardian, посилаючись на українські джерела, пише, що F-16 захищатимуть Харків від керованих авіаційних бомб, які росія запускає зі своїх літаків у російському повітряному просторі. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що поява F-16 змусить росіян змінити свою тактику, оскільки Україна зможе більш ефективно уражати ворожі літаки та ракети.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні близько 80 винищувачів F-16 американського виробництва. Однак процес затримується через проблеми з доставкою літаків та навчанням пілотів. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен підкреслила: «Я повністю розумію українську позицію, вони хочуть зробити це якомога швидше… Ми робимо проєкт настільки швидко, наскільки можемо, ми дійсно розширюємо наші можливості».

F-16 має значні переваги перед радянськими літаками, оскільки може нести більший вантаж озброєння та оснащений потужнішою радіолокаційною системою. Для керування одним F-16 потрібно близько 10 людей, включаючи двох пілотів та технічний персонал.

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