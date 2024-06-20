Истребители F-16 могут появиться в небе над Украиной этим летом

F-16 от Нидерландов будут готовы к боевым задачам в Украине этим летом, – Генерал Столманн.

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Командующий военно-воздушных сил Нидерландов генерал Арнуд Столманн заявил, что ожидает появления истребителей F-16 в небе над Украиной уже этим летом. Об этом он рассказал во время выступления на военной базе в сельской местности на юге Нидерландов, где недавно стартовала программа обучения украинских инструкторов по техническому обслуживанию этих самолетов. Об этом пишет The Guardian.

«Примерно этим летом все выстраивается», - отметил Столманн, выступая перед двумя F-16.

The Guardian, ссылаясь на украинские источники, пишет, что F-16 будут защищать Харьков от управляемых авиационных бомб, которые россия запускает со своих самолетов в российском воздушном пространстве. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что появление F-16 заставит россиян изменить свою тактику, поскольку Украина сможет более эффективно поражать вражеские самолеты и ракеты.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства. Однако процесс задерживается из-за проблем с доставкой самолетов и обучением пилотов. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула: «Я полностью понимаю украинскую позицию, они хотят сделать это как можно быстрее... Мы делаем проект настолько быстро, насколько можем, мы действительно расширяем наши возможности».

F-16 имеет значительные преимущества перед советскими самолетами, поскольку может нести больший груз вооружения и оснащен более мощной радиолокационной системой. Для управления одним F-16 нужно около 10 человек, включая двух пилотов и технический персонал.

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