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У Білому домі наголосили, що Джо Байден не піде у відставку з поста президента США

09:04, 25 липня 2024
Також в Білому домі вказали, що рішення про відставку Байден приймав не через стан здоров’я.
У Білому домі наголосили, що Джо Байден не піде у відставку з поста президента США
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Президент США Джо Байден не піде у відставку з поста президента після свого рішення вийти з передвиборчих перегонів. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.

Будь-які подібні пропозиції та розмови про це вона назвала «смішними», додавши, що президент «хоче завершити справу, яку розпочав».

Речниця Білого дому зауважила, що від початку своєї каденції, президент Байден досягнув істотних успіхів.

«Він зміг зробити більше, ніж будь-який президент упродовж двох термінів… І він хоче завершити роботу, яку почав, та досягти ще більш історичних результатів для американського народу», - зазначила Карін Жан-П'єр.

Вона також наголосила, що Байден вважає, що може провести на посаді ще чотири роки, і рішення про відставку приймав не через стан здоров’я.

Як відомо, спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Джо Байдена піти у відставку після того, як президент оголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на вибори.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на це, заявивши, що Байден складе свої повноваження по закінченню терміну його президенства.

Також Джо Байден пояснив, чому вийшов із президентських перегонів.

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