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В Белом доме подчеркнули, что Джо Байден не уйдет в отставку с поста президента США

09:04, 25 июля 2024
Также в Белом доме указали, что решение об отставке Байден принимал не из-за состояния здоровья.
В Белом доме подчеркнули, что Джо Байден не уйдет в отставку с поста президента США
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Президент США Джо Байден не уйдет в отставку с поста президента после своего решения выйти из предвыборной гонки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Любые подобные предложения и разговоры об этом она назвала «смешными», добавив, что президент «хочет завершить начатое дело».

Представитель Белого дома отметила, что с начала своей каденции, президент Байден достиг существенных успехов.

«Он смог сделать больше, чем любой президент в течение двух сроков… И он хочет завершить начатую работу и достичь еще более исторических результатов для американского народа», - отметила Карин Жан-Пьер.

Она также подчеркнула, что Байден считает, что может провести в должности еще четыре года, и решение об отставке принимал не по состоянию здоровья.

Как известно, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Джо Байдена уйти в отставку после того, как президент объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборы.

Спикер Белого дома Эндрю Бейтс отреагировал на это, заявив, что Байден сдаст свои полномочия по истечению срока его президентства.

Также Джо Байден объяснил, почему вышел из президентской гонки.

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