Дональд Трамп хоче погасити держборг США у $35 трильйонів за допомогою біткоїнів

Дональд Трамп заявив, що хоче дати кредиторам трохи біткоїна, щоб списати борг США $35 трильйонів.

Колишній президент США та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп знову заявив, що хоче, щоб США були лідерами у криптовалюті. Про це він сказав в інтерв'ю Fox Business.

«Ви маєте розуміти про крипт. Криптовалюта – це дуже цікава річ, у певному сенсі дуже високого рівня інтелектуально», - зауважив Трамп. Він повторив свою позицію, що якщо США не прийме криптовалюти, Китай та інші країни це зроблять. «Отже, ми могли б бути в авангарді», - сказав він.

«Є люди в крипті, які дуже, дуже розумні люди, які люблять нашу країну, і вони вважають це добрим», - зазначив Трамп, додавши: «Хто знає, можливо, ми погасимо наші $35 трильйонів. Дамо їм невеликий крипто-чек, дамо їм трохи біткоїна і списуємо наш борг $35 трильйонів».

Раніше Дональд Трамп представив лімітовану серію біткоїн-кросівок.

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