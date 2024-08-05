Дональд Трамп хочет погасить госдолг США в $35 триллионов с помощью биткоинов

Дональд Трамп заявил, что хочет дать кредиторам немного биткоина, чтобы списать долг США в $35 триллионов.

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп снова заявил, что хочет, чтобы США были лидерами в криптовалюте. Об этом он сказал в интервью Fox Business.

«Вы должны понимать о крипте. Криптовалюта – это очень интересная вещь, в определенном смысле очень высокого уровня интеллектуально», - начал Трамп. Он повторил свою позицию, что если США не примет криптовалюту, Китай и другие страны это сделают. «Так что мы могли бы быть в авангарде», - сказал он.

«Есть люди в крипте, которые очень, очень умные люди, любящие нашу страну, и они считают это хорошим», - отметил Трамп, добавив: «Кто знает, может быть, мы погасим наши $35 триллионов. Дадим им небольшой крипто-чек, дадим им немного биткоина и списываем наш долг в $35 триллионов».

Ранее Дональд Трамп представил лимитированную серию биткоин-кроссовок.

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