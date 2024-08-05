Какие расходы вправе учитывать частные исполнители при определении дохода: разъяснение

При определении совокупного дохода к расходам частных исполнителей могут быть отнесены документально подтвержденные расходы, связанные с организацией такой деятельности.

Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, какие расходы вправе учитывать частные исполнители при определении дохода.

Да, ст. 16 Закона Украины от 02.06.2016 №1403-VIII «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» определено, что частным исполнителем может быть гражданин Украины, уполномоченный государством осуществлять деятельность по принудительному исполнению решений в порядке, установленном Законом №1403. Частный исполнитель является субъектом независимой профессиональной деятельности.

Частные исполнители, которые намерены осуществлять независимую профессиональную деятельность, обязаны встать на учет в контролирующих органах по месту своего постоянного проживания в качестве самозанятых лиц и получить справку о взятии на учет согласно ст. 65 НКУ.

Налогообложение доходов физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляется в соответствии с положениями ст. 178 НКУ.

Согласно абзацу третьему п. 178.3 НКУ для частных исполнителей налогооблагаемым доходом считается совокупный чистый доход, то есть разница между доходом, состоящий из сумм вознаграждения, полученного в соответствии с Законом №1403, и документально подтвержденными расходами, необходимыми для осуществления независимой профессиональной деятельности.

В случае неполучения справки о взятии на учет лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, объектом налогообложения являются доходы, полученные от такой деятельности без учета расходов (абзац второй п. 178.3 НКУ).

При этом НКУ не предусмотрен какой-либо перечень расходов для самозанятых лиц, в том числе для физических лиц, осуществляющих независимую деятельность частных исполнителей.

Кроме того, положениям ст. 178 НКУ не предусмотрено утверждение нормативно-правового акта по определению перечня расходов лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

В то же время п. 3 ст. 42 Закона Украины от 02.06.2016 №1404 «Об исполнительном производстве» определено, что расходы исполнительного производства частных исполнителей осуществляются за счет авансового взноса взыскателя, взысканных с должника средств на расходы исполнительного производства. Расходы исполнительного производства могут производиться частным исполнителем за счет собственных средств.

Приказом Минюста от 29.09.2016 №2830/5 «Об установлении Видов и размеров расходов исполнительного производства» утвержден перечень и размер расходов исполнительного производства.

Пунктом 10 в. 31 Закона №1403 и абзацем третьим п. 3 ст. 42 Закона №1404 определено, что размер и виды расходов исполнительного производства определяются Министерством юстиции Украины.

Таким образом, при определении совокупного дохода к расходам физического лица, осуществляющего независимую деятельность частных исполнителей, могут быть отнесены документально подтвержденные расходы, связанные с организацией такой деятельности и обусловленные требованиями Законов №1403, №1404 и Приказа №2830/5.

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