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Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у трьох ключових штатах – опитування

11:03, 11 серпня 2024
Гарріс отримує 50% довіри серед виборців низки штатів, що на 4% більше, ніж у її суперника.
Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у трьох ключових штатах – опитування
Джерело фото: nbcnews.com
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Нові опитування штатів Мічиган, Вісконсін і Пенсільванія, проведені цього тижня, свідчать про різку зміну позицій Демократичної партії після того, як президент Джо Байден відмовився від переобрання. Про це повідомляє The New York Times.

Опитування, проведені The New York Times і Сієнським коледжом, показують, що віцепрезидент Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у трьох ключових штатах.

Таким чином Гарріс отримує 50% довіри серед виборців перерахованих штатів, що на чотири відсоткових пункти більше, ніж у Трампа.

Опитування проводилися з 5 по 9 серпня.

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