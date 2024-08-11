Камала Гаррис опережает Дональда Трампа в трех ключевых штатах – опрос

Гаррис получает 50% доверия среди избирателей ряда штатов, что на 4% больше, чем у ее соперника.

Источник фото: nbcnews.com

Новые опросы штатов Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, проведенные на этой неделе, свидетельствуют о резком изменении позиций Демократической партии после того, как президент Джо Байден отказался от переизбрания. Об этом сообщает The New York Times.

Опросы, проведенные The New York Times и Сиенским колледжем, показывают, что вице-президент Камала Гаррис опережает бывшего президента Дональда Трампа в трех ключевых штатах.

Таким образом, Гаррис получает 50% доверия среди избирателей перечисленных штатов, что на четыре процентных пункта больше, чем у Трампа.

Опросы проводились с 5 по 9 августа.

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