Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна – НАТО на прохання Києва

Засідання заплановане на 28 серпня.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг 28 серпня скличе засідання Ради Україна-НАТО на прохання Києва. Про це повідомила речниця генсека Фара Дахлалла, передає Reuters.

Засідання відбудеться на рівні постійних представників.

«Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров поінформує членів Альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою і пріоритетні потреби в силах і засобах», – зазначила речниця.

Вона підкреслила, що засідання відбудеться після «хвилі нещодавніх російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі».

«Члени НАТО надали значну підтримку українській протиповітряній обороні і вони віддані подальшому зміцненню оборони України», – запевнила представниця генсека НАТО.

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