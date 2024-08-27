У Львові заборонили кінні прогулянки в центрі міста

Міськрада Львова заборонила використання коней та поні у центральній частині міста.

Ілюстративне фото, джерело - УНІАН

У Львові заборонили використання коней та поні у центральній частині міста. Таке рішення прийняли після інциденту на проспекті Свободи, де впав кінь, запряжений у карету.

Про заборону оголосив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на засіданні виконавчого комітету 27 серпня.

«Щойно завершилося засідання виконкому, де було ухвалене рішення зупинити будь-яку діяльність кінних карет в центральній частині міста. Також було прийняте рішення щодо робочої групи, яка оперативно напрацює пропозиції, що знову ж таки будуть винесені на затвердження. Ми маємо дослідити всі факти. Таких інцидентів у місті не має бути», — сказав Андрій Москаленко.

Перше засідання робочої групи відбудеться ввечері 27 серпня. В робочу групу увійдуть представники громадськості, експерти, зоозахисники та працівники відповідних підрозділів.

Москаленко зазначив, що робоча група почне працювати негайно, і результати її діяльності будуть оперативно оприлюднені. Це питання викликає велику суспільну увагу, тому влада міста надасть йому особливу вагу.

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