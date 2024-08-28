На Львівщині заступник голови однієї з громад за хабар обіцяв вирішити земельне питання

Правоохоронці затримали посадову особу під час одержання ним неправомірної вигоди – 1 000 доларів.

Фото: npu.gov.ua

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Львівщині затримали на хабарі заступника голови однієї з територіальних громад.

Зазначається, що посадовець пообіцяв допомогти з вирішенням земельного питання. Проте, вартість узаконення приватизації земельної ділянки та житлового будинку становила 1 000 доларів.

«Правоохоронці затримали посадову особу під час одержання ним неправомірної вигоди – 1 000 доларів, які вилучили на місці події», - заявили у відомстві.

На підставі отриманих доказів затриманому заступникові голови тергромади повідомили підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 241 840 гривень застави. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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