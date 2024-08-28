На Львовщине заместитель председателя одной из общин за взятку обещал решить земельный вопрос

Правоохранители задержали должностное лицо при получении им неправомерной выгоды – 1000 долларов.

Фото: npu.gov.ua

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что во Львовской области задержали на взятке заместителя председателя одной из территориальных общин.

Отмечается, что должностное лицо пообещало помочь с решением земельного вопроса. Однако стоимость узаконения приватизации земельного участка и жилого дома составила 1000 долларов.

«Правоохранители задержали должностное лицо при получении им неправомерной выгоды – 1 000 долларов, которые изъяли на месте происшествия», - заявили в ведомстве.

На основании полученных доказательств задержанному заместителю председателя теробщин сообщили подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 241 840 гривен залога. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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