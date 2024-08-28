Налоговая объясняет, утверждена ли форма акта для составления по результатам фактической проверки

Налоговики подчеркнули, что акт проверки – документ, который составляется в предусмотренных НКУ случаях, подтверждает факт проведения проверки и отражает ее результаты.

Налоговая служба объясняет, утверждена ли форма акта для составления по результатам фактической проверки.

Отмечается, что абзацами первым – третьим п. 86.1 ст. 86 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. №2755-VI (далее – НКУ) определено, что результаты проверок (кроме камеральных и электронных проверок) оформляются в форме акта или справки, которые подписываются должностными лицами контролирующего органа и налогоплательщиками или их законными представителями (при наличии). В случае установления при проверке нарушений составляется акт.

Если таких нарушений нет, составляется справка.

Акт (справка), составленный по результатам проверки и подписанный должностными лицами, проводившими проверку, или лицами, уполномоченными на это в установленном порядке, в сроки, определенные НКУ, предоставляется налогоплательщику или его законному представителю, обязанному его подписать.

Акт проверки – документ, состоящий в предусмотренных НКУ случаях, подтверждает факт проведения проверки и отражает ее результаты.

Согласно абзацу первому п. 86.5 ст. 86 НКУ акт (справка) о результатах фактических проверок, определенных ст. 80 НКУ, составляется в двух экземплярах, подписывается должностными лицами контролирующих органов, проводивших проверку, регистрируется не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки. Акт (справка) о результатах указанных проверок подписывается лицом, осуществлявшим расчетные операции, налогоплательщиком и его законными представителями (при наличии).

При этом нормы НКУ не предусматривают положений по утверждению центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующую государственную финансовую политику, или центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику, установленной формы акта фактической проверки. То есть форма акта, составляемого по результатам фактической проверки, нормативно-правовыми актами не утверждена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.