Как будут выключать свет по всей Украине 28 августа — ответ Укрэнерго

В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений.

В среду, 28 августа, облэнерго будут применять меры по ограничению потребления. Об этом сообщает Укрэнерго.

Так, в течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений

«Когда свет появляется по графику, потребляйте, пожалуйста, бережливо. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно», — отметили в Укрэнерго.

Ранее мы писали, что в Киеве и в некоторых областях 27 августа выключают свет по графикам.

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