Як вимикатимуть світло по всій Україні 28 серпня — відповідь Укренерго

Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень.

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У середу, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Про це повідомляє Укренерго

Так, протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень

«Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно», — наголосили в Укренерго.

Раніше ми писали, що у Києві та деяких областях 27 серпня вимикають світло за графіками.

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