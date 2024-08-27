Во Львове запретили конные прогулки в центре города

Горсовет Львова запретил использование лошадей и пони в центральной части города.

Иллюстративное фото, источник - УНИАН

Во Львове запретили использование лошадей и пони в центральной части города. Такое решение приняли после инцидента на проспекте Свободы, где упала лошадь, запряженная в карету.

О запрете объявил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко на заседании исполнительного комитета 27 августа.

«Только что завершилось заседание исполкома, где было принято решение остановить любую деятельность конных карет в центральной части города. Также было принято решение о рабочей группе, которая оперативно наработает предложения, которые опять же будут вынесены на утверждение. Мы должны изучить все факты. Таких инцидентов в городе не должно быть», - сказал Андрей Москаленко.

Первое заседание рабочей группы пройдет вечером 27 августа. В рабочую группу войдут представители общественности, эксперты, зоозащитники и соответствующие подразделения.

Москаленко отметил, что рабочая группа заработает немедленно, и результаты ее деятельности будут оперативно обнародованы. Этот вопрос вызывает большое общественное внимание, поэтому власти города придадут ему особый вес.

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