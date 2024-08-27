Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина – НАТО по просьбе Киева

Заседание запланировано на 28 августа.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 28 августа созовет заседание Совета Украина-НАТО по просьбе Киева. Об этом сообщила спикер генсека Фара Дахлалла, передает Reuters.

Заседание пройдет на уровне постоянных представителей.

«Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует членов Альянса по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях в силах и средствах», – отметила спикер.

Она подчеркнула, что заседание состоится после «волны недавних российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре».

«Члены НАТО оказали значительную поддержку украинской противовоздушной обороне и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины», – заверила представитель генсека НАТО.

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