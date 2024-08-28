У США висунули нове обвинувачення проти Дональда Трампа у справі про підрив виборів

У новій версії документа враховано частковий імунітет Трампа від кримінального переслідування.

У Сполучених Штатах Америки висунули новий обвинувальний акт проти колишнього президента Дональда Трампа щодо його спроб перешкодити затвердженню результатів президентських виборів 2020 року. Про це повідомляє CNN.

Вказується, що аналогічна справа вже розглядається у суді Вашингтона. У новій версії документа враховано частковий імунітет Трампа від кримінального переслідування.

У переглянутому обвинувальному акті прокурори кілька разів стверджують, що Трамп не мав жодних конституційно покладених президентських обов’язків щодо переходу влади після виборів.

Reuters додає, що новий обвинувальний акт, отриманий командою Спеціального прокурора США Джека Сміта у Вашингтоні, зберігає початкові чотири звинувачення проти Трампа, але зміщує акцент на його роль як політичного кандидата, який прагне переобрання, а не як чинного президента.

Це підкреслює, як новий обвинувальний висновок узгоджується з рішенням Верховного суду, який надав колишнім президентам широкий імунітет від кримінального переслідування за дії в межах їхніх конституційних повноважень.

Очікується, що окружний суддя США Таня Чаткен найближчими тижнями винесе рішення про те, які елементи справи можуть бути закриті на підставі рішення Верховного суду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний суд США 1 липня постановив, що Дональд Трамп не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за офіційні дії, вчинені як президентом, але може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за приватні дії. При цьому голова ВС США Джон Робертс зазначив, що дозвіл прокурорам переслідувати за дії, вжиті колишнім президентом, потенційно знизить здатність виконувати роботу будь-якого президента США.

Додамо, Джо Байден запропонує реформу Верховного суду США після рішення щодо Дональда Трампа, бо воно «підриває довіру громадськості».

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