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В США выдвинули новое обвинение против Дональда Трампа по делу о подрыве выборов

09:01, 28 августа 2024
В новой версии документа учтен частичный иммунитет Трампа от уголовного преследования.
В США выдвинули новое обвинение против Дональда Трампа по делу о подрыве выборов
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В Соединенных Штатах Америки выдвинули новый обвинительный акт против бывшего президента Дональда Трампа по поводу его попыток воспрепятствовать утверждению результатов президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает CNN.

Указывается, что аналогичное дело уже рассматривается в суде Вашингтона. В новой версии документа учтен частичный иммунитет Трампа от уголовного преследования.

В пересмотренном обвинительном акте прокуроры несколько раз утверждают, что у Трампа не было никаких конституционно возложенных президентских обязанностей по переходу власти после выборов.

Reuters добавляет, что новый обвинительный акт, полученный командой Специального прокурора США Джека Смита в Вашингтоне, сохраняет первоначальные четыре обвинения против Трампа, но смещает акцент на его роль как политического кандидата, стремящегося к переизбранию, а не как действующего президента.

Это подчеркивает, как новое обвинительное заключение согласовывается с решением Верховного суда, предоставившего бывшим президентам широкий иммунитет от уголовного преследования за действия в рамках их конституционных полномочий.

Ожидается, что окружной судья США Таня Чаткен в ближайшие недели вынесет решение о том, какие элементы дела могут быть закрыты из решения Верховного суда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный суд США 1 июля постановил, что Дональд Трамп не может быть привлечен к уголовной ответственности за официальные действия, совершенные как президентом, но может быть привлечен к уголовной ответственности за частные действия. При этом глава ВС США Джон Робертс отметил, что разрешение прокурорам преследовать за действия, предпринятые бывшим президентом, потенциально снизит способность выполнять работу любого президента США.

Добавим, Джо Байден предложит реформу Верховного суда США после решения по Дональду Трампу, потому что оно «подрывает доверие общественности».

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