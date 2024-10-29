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Французький актор Жерар Депардьє не з’явиться до суду – справу про сексуальне насильство відклали

17:19, 29 жовтня 2024
Суд відклав слухання справи Депардьє на шість місяців через його хворобу.
Французький актор Жерар Депардьє не з’явиться до суду – справу про сексуальне насильство відклали
Джерело фото: 360ua.news
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Адвокат французького актора Жерара Депардьє, Жеремі Асус, звернувся до суду з проханням про відстрочку розгляду справи на шість місяців через проблеми зі здоров'ям актора.

Як повідомляє Le Monde, 28 жовтня паризький суд відклала слухання справи Депардьє, звинуваченого у сексуальних домаганнях, до березня 2025 року. Асус зазначив, що 75-річний актор не може з'явитися на суді через поганий стан здоров'я. Суддя вирішив перенести засідання на 24 березня наступного року, а на початку березня провести медичне обстеження, щоб визначити, чи зможе Депардьє бути присутнім.

Адвокат підкреслив, що лікарі заборонили актору відвідувати суд. Він також повідомив, що захист Депардьє має намір представити свідків і докази, які підтверджують, що актор став жертвою фальшивих звинувачень. Асус звинуватив позивачку у спробі отримати гроші, вимагаючи 30 тисяч євро компенсації, і заявив, що жінки «шукали уваги ЗМІ» і не є жертвами.

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суд Франція

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