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Стало відомо, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду

11:25, 29 жовтня 2024
Віталій Кличко повідомив, що для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва необхідно близько 7 днів.
Стало відомо, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду
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Із 30 жовтня у Києві розпочинається опалювальний сезон для житлового фонду. Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня», - заявив Кличко.

За його словами, для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва необхідно близько 7 днів.

Нагадаємо, що у Києві опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери розпочався з 14 жовтня.

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Київ Віталій Кличко

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