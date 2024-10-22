У КМДА дали відповідь, коли у Києві включать опалення у будинках

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що рішення про підключення житлових будинків до опалення ухвалюватимуть наприкінці жовтня.

Петро Пантелеєв, джерело фото: КМДА

Влада Києва прийматиме рішення про старт опалювального сезону для житлових будинків наприкінці жовтня - початку листопада. Про це повідомив під час брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, рішення залежатиме від погодних умов та тенденції до зниження температури повітря. Загалом за нормами необхідно, щоб середньодобова температура була 8 градусів та менше протягом 3 діб.

"Зараз бачимо по погоді є потепління і витрачати "золотий" газ зараз недоцільно в умовах війни. Будемо орієнтуватися за погодою. Коли буде тенденція до похолодання, то запускатимемо житловий фонд", - заявив Петро Пантелеєв.

Заступник голови КМДА зазначив, що, враховуючи тенденції, наприкінці жовтня - на початку листопада температура повітря знизиться, після чого буде прийнято рішення щодо початку опалювального сезону.



Нагадаємо, що у Києві опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери розпочався з 14 жовтня.

У квартирах жителів Києва опалення поки не увімкнуть, адже очікується, що температура повітря трохи підвищиться.

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