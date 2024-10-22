У морських портах на Одещині підсилять оборонні заходи

У фокусі також безпека персоналу та відновлення інфраструктури.

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Віце-прем'єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба здійснив робочу поїздку на Одещину, де разом із заступником Міністра Тимуром Ткаченком та головою Адміністрації морських портів України Євгенієм Ігнатенком відвідав порти Чорноморськ, Південний та Одесу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час візиту Кулеба підкреслив важливість стабільної роботи українських портів і морського коридору для забезпечення продовольчої стабільності в світі, акцентуючи на пріоритеті безпеки портів, персоналу та судів.

«Посилюємо оборонні заходи в кожному порту. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями. Додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій», – зазначив він.

Наразі в порти Одеси, Чорноморська та Південного очікують 86 суден, які мають експортувати близько 2 мільйонів тонн вантажів. Незважаючи на регулярні обстріли з боку росії, які завдають шкоди українській інфраструктурі, Україна залишається гарантом продовольчої безпеки у світі. Загалом, з початку дії Українського коридору в порти зайшло понад 2,8 тисячі суден, які доставляють продукцію до більш ніж 50 країн.

Олексій Кулеба також провів нараду з керівниками портів, профільних держпідприємств та військовими, на якій обговорили питання функціонування морських портів, захисту критичної інфраструктури та взаємодії у забезпеченні безпеки берегових об’єктів та акваторій.

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