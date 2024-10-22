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В морских портах в Одесской области усилят оборонные мероприятия

16:55, 22 октября 2024
В фокусе также безопасность персонала и восстановление инфраструктуры.
В морских портах в Одесской области усилят оборонные мероприятия
Источник фото: unn
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Вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба совершил рабочую поездку в Одесскую область, где вместе с заместителем Министра Тимуром Ткаченко и главой Администрации морских портов Украины Евгением Игнатенко посетил порты Черноморск, Южный и Одессу. Об этом сообщает Правительственный портал.

Во время визита Кулеба подчеркнул важность стабильной работы украинских портов и морского коридора для обеспечения продовольственной стабильности в мире, акцентируя на приоритете безопасности портов, персонала и судов.

«Усиливаем оборонительные меры в каждом порту. Внедряем дополнительные действия, которые повысят уровень обороноспособности и безопасности. Необходимо также обеспечить дополнительную защиту персонала предприятий на территории морского порта, в том числе обустройство локаций мобильными укрытиями. Дополнительно будут выделены средства на восстановление инфраструктуры одесского порта. В частности, это будет включать модернизацию ключевых объектов и усиление общей защищенности портовых территорий», - отметил он.

Сейчас в порты Одессы, Черноморска и Южного ожидают 86 судов, которые должны экспортировать около 2 миллионов тонн грузов. Несмотря на регулярные обстрелы со стороны россии, которые наносят ущерб украинской инфраструктуре, Украина остается гарантом продовольственной безопасности в мире. В общем, с начала действия Украинского коридора в порты зашло более 2,8 тысячи судов, которые доставляют продукцию в более чем 50 стран.

Алексей Кулеба также провел совещание с руководителями портов, профильных госпредприятий и военными, на котором обсудили вопросы функционирования морских портов, защиты критической инфраструктуры и взаимодействия в обеспечении безопасности береговых объектов и акваторий.

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Одесса оборона

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