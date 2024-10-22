Meta добавит в Facebook и Instagram идентификацию лиц для противодействия мошенникам

Компания внедряет функцию распознавания лиц для борьбы с мошенничеством и помощи в восстановлении учетной записи.

Источник фото: rayon.in.ua

Корпорация Meta объявила о планах внедрения технологии распознавания лиц в своих социальных сетях «Фейсбук» и «Инстаграм», чтобы улучшить борьбу с мошенничеством и помочь пользователям, которые потеряли доступ к своим учетным записям. Об этом сообщает Engadget.

Согласно информации, новая технология будет использоваться для выявления мошеннической рекламы, которая незаконно использует изображения знаменитостей и публичных лиц. «Если наши системы подозревают, что реклама может быть мошенничеством, которая содержит изображение публичного лица, знаменитости, мы попробуем использовать технологию распознавания лиц, чтобы сравнить лицо в рекламе с фотографиями публичного лица в Фейсбуке и Инстаграме, - говорится в блоге Мета - Если мы подтвердим совпадение и что реклама является мошенничеством, мы заблокируем ее», - говорится в блоге Meta.

Эту функцию пока тестирует ограниченная группа знаменитостей и публичных деятелей, но в ближайшее время она станет общедоступной. Несмотря на то, что Meta уже имеет системы для проверки рекламы на предмет мошенничества, новый инструмент обеспечит более точную и быструю проверку в режиме реального времени, сообщила вице-президент по политике в отношении контента в Meta Моника Бикерт.

Кроме того, компания тестирует инструмент распознавания лиц для восстановления доступа к учетным записям в Facebook и Instagram. Она экспериментирует с новой опцией «видеоселфи», позволяющей пользователям загружать короткое видео с собой. Meta сравнит это видео с фотографиями в профилях, чтобы помочь пользователям восстановить доступ в случаях компрометации учетных записей.

Однако новый инструмент не сможет помочь тем пользователям, которые потеряли доступ к своим учетным записям и не имеют в них фотографий. Бикерт отметила, что новый процесс значительно усложнит злоумышленникам обхождение систем поддержки компании: «Им будет гораздо труднее попытаться обойти наши системы».

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