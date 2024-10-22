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Meta додасть у Facebook та Instagram ідентифікацію облич для протидії шахраям

13:35, 22 жовтня 2024
Компанія впроваджує функцію розпізнавання облич для боротьби з шахрайством та допомоги у відновленні облікового запису.
Meta додасть у Facebook та Instagram ідентифікацію облич для протидії шахраям
Джерело фото: rayon.in.ua
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Корпорація Meta оголосила про плани впровадження технології розпізнавання облич у своїх соціальних мережах «Фейсбук» та «Інстаграм», щоб покращити боротьбу зі шахрайством та допомогти користувачам, які втратили доступ до своїх облікових записів. Про це повідомляє Engadget.

Згідно з інформацією, нова технологія буде використовуватися для виявлення шахрайської реклами, яка незаконно використовує зображення знаменитостей і публічних осіб. «Якщо наші системи підозрюють, що реклама може бути шахрайством, яка містить зображення публічної особи, знаменитості, ми спробуємо використати технологію розпізнавання облич, щоб порівняти обличчя в рекламі з фотографіями публічної особи у Фейсбуці та Інстаграмі, — зазначено у блозі Мета —  Якщо ми підтвердимо збіг і що реклама є шахрайством, ми заблокуємо її», — зазначено у блозі Meta.

Цю функцію наразі тестує обмежена група знаменитостей і публічних діячів, але найближчим часом вона стане загальнодоступною. Незважаючи на те, що Meta вже має системи для перевірки реклами на предмет шахрайства, новий інструмент забезпечить більш точну і швидку перевірку в режимі реального часу, повідомила віце-президент із політики щодо контенту в Meta Моніка Бікерт.

Крім того, компанія тестує інструмент розпізнавання облич для відновлення доступу до облікових записів у Facebook та Instagram. Вона експериментує з новою опцією «відеоселфі», що дозволяє користувачам завантажувати коротке відео з собою. Meta порівняє це відео з фотографіями в профілях, щоб допомогти користувачам відновити доступ у випадках компрометації облікових записів.

Однак новий інструмент не зможе допомогти тим користувачам, які втратили доступ до своїх облікових записів і не мають у них фотографій. Бікерт зазначила, що новий процес значно ускладнить зловмисникам обходження систем підтримки компанії: «Їм буде набагато важче спробувати обійти наші системи».

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