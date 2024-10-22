В КГГА ответили, когда в Киеве включат отопление в домах

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев сообщил, что решение о подключении жилых домов к отоплению будуть принимать в конце октября.

Петр Пантелеев, источник фото: КГГА

Власти Киева будут принимать решение о старте отопительного сезона для жилых домов в конце октября – начале ноября. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, решение будет зависеть от погодных условий и тенденции снижения температуры воздуха. В целом по нормам необходимо, чтобы среднесуточная температура была 8 градусов и меньше в течение 3 суток.

"Сейчас видим по погоде есть потепление и тратить "золотой" газ сейчас нецелесообразно в условиях войны. Будем ориентироваться по погоде. Когда будет тенденция к похолоданию, будем запускать жилищный фонд", - заявил Петр Пантелеев.

Замглавы КГГА отметил, что, учитывая тенденции, в конце октября - начале ноября температура воздуха снизится, после чего будет принято решение о начале отопительного сезона.

Напомним, что в Киеве отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы начался с 14 октября.

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