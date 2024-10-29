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Результати судової та антикорупційної реформ отримали найнижчу оцінку – 73% та 84% незадоволених – результати опитування на замовлення КМЄС

09:54, 29 жовтня 2024
Незважаючи на численні реформи судової гілки влади та введення до процедур відбору членів ключових судових органів міжнародних експертів, 73% опитаних висловили незадоволення результатами реформи, а 55% вважають підтримку ЄС неефективною.
Результати судової та антикорупційної реформ отримали найнижчу оцінку – 73% та 84% незадоволених – результати опитування на замовлення КМЄС
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73% опитаних висловили незадоволення щодо результатів реформи судової системи та прокуратури. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке проводилося з 24 по 29 вересня 2024 року на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні.

Найменше опитані задоволені боротьбою з корупцією: 15% опитаних зазначили, що задоволені реформою, тоді як 84% - незадоволені.

Як зазначає «Рейтинг», найнижчий рівень довіри до судової влади: лише 25% висловлюють довіру, а 72% - недовіру.  

Також, як вказує соціологічна група, «найнижчу оцінку отримала судова реформа - 73% незадоволених і лише 21% задоволених».

Антикорупційні зусилля отримали оцінку – 15% задоволених і 84% незадоволених. 

При цьому опитані також оцінювали сприйняття підтримки, наданої Україні Європейським Союзом.

«Підтримку з боку ЄС справедливого правосуддя та верховенства права ефективною назвали 31%, тоді як 55% вважають її неефективною, 14% було важко відповісти.

Найменш ефективною респонденти вважають боротьбу з корупцією: ефективною її вважають 24%, тоді як 70% назвали її неефективною. 6% не змогли дати відповідь» - вказує «Рейтинг».

Нагадаємо, що останніми роками у процедури відбору майже всіх ключових органів судової гілки влади були введені міжнародні експерти. Зокрема, з вирішальним голосом «міжнародників» в Україні відбирали склад Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Також для відбору суддів ВАКС було введено у процедуру Громадську раду міжнародних експертів.

Також кілька «перезавантажень» у вигляді переатестації відбулося у прокуратурі.

Автор: Наталя Мамченко

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суд судова реформа

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