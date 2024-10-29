Результаты судебной и антикоррупционной реформ получили самую низкую оценку – 73% и 84% недовольных, – результаты опроса по заказу КМЕС

Несмотря на многочисленные реформы судебной ветви власти и введение в процедуры отбора членов ключевых судебных органов международных экспертов, 73% опрошенных выразили недовольство результатами реформы, а 55% считают поддержку ЕС неэффективной.

73% опрошенных выразили недовольство результатами реформы судебной системы и прокуратуры. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», который проводился с 24 по 29 сентября 2024 г. по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине.

Меньше всего опрошенные удовлетворены борьбой с коррупцией: 15% опрошенных отметили, что удовлетворены реформой, тогда как 84% - недовольны.

Как отмечает «Рейтинг», самый низкий уровень доверия к судебной власти: только 25% выражают доверие, а 72% – недоверие.

Также, как указывает социологическая группа, «низкую оценку получила судебная реформа – 73% недовольных и только 21% удовлетворенных».

Антикоррупционные усилия получили оценку – 15% удовлетворенных и 84% недовольных.

При этом опрошенные также оценивали восприятие поддержки, предоставленной Украине Европейским Союзом.

«Поддержку со стороны ЕС справедливого правосудия и верховенства права эффективной назвали 31%, тогда как 55% считают ее неэффективной, 14% затруднились ответить.

Наименее эффективной респонденты считают борьбу с коррупцией: ее эффективной считают 24%, тогда как 70% назвали ее неэффективной. 6% затруднились дать ответ» - указывает «Рейтинг».

Напомним, что за последние годы в процедуры отбора почти всех ключевых органов судебной ветви власти были введены международные эксперты. В частности, с решающим голосом международников в Украине отбирали состав Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Также для отбора судей ВАКС был введен в процедуру Общественный совет международных экспертов.

Также ряд «перезагрузок» в виде переаттестации состоялся в прокуратуре.

Автор: Наталя Мамченко

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