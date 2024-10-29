Спрос на украинских специалистов в Польше растет – зарплаты предлагают до $4000 в месяц

Спрос на украинских аналитиков и финансистов в Польше увеличивается.

В следующем году рынок труда Польши будет остро нуждаться в работниках, в частности среди украинских беженцев. В зависимости от квалификации, им будут предлагать работу с оплатой до 4 тысяч долларов, сообщает Gremi Personal.

Для тех, кто не имеет специальной подготовки и знания польского языка, популярными будут оставаться вакансии на складах - от одежды до аптечных и полиграфических складов, а также в производстве пищевых продуктов. Средняя зарплата на таких позициях будет колебаться от 1100 до 1400 долларов в месяц.

Также растет потребность в высококвалифицированных работниках. Среди наиболее востребованных специалистов 2025 года будут менеджеры с аналитическими навыками, специалисты по продажам, финансисты и бухгалтеры. Эти позиции, где знание польского языка обязательно, могут принести зарплату до 4000 долларов.

Как отмечает вице-президент Gremi Personal Лилия Терещенко, бизнес в Польше конкурирует за специалистов, способных гибко адаптироваться к новым условиям и искать нестандартные решения. Именно эти профессиональные качества становятся важными на фоне быстрых изменений рынка и законодательства страны.

«Больше всего ценятся специалисты с аналитическим мышлением, которые могут оперативно подстраиваться под условия рынка. Это люди, которые не просто выполняют работу по шаблону, но активно ищут новые решения и подходы, анализируя быстро меняющиеся данные и тенденции. Они смотрят на ситуацию в широком контексте, понимая не только текущие потребности рынка, но и прогнозируя возможные изменения. Такая способность к эластичному управлению инструментами и методами позволяет им эффективно реагировать на динамичные вызовы рынка и принимать обоснованные решения, которые обеспечивают устойчивый успех в долгосрочной перспективе. Вот за каких специалистов сейчас конкурирует бизнес в Польше», - отмечает Лилия Терещенко.

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