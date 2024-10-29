Попит на українських спеціалістів у Польщі зростає – зарплати пропонують до $4000 на місяць

Попит на українських аналітиків та фінансистів у Польщі збільшується.

Наступного року ринок праці Польщі гостро потребуватиме працівників, зокрема серед українських біженців. Залежно від кваліфікації, їм пропонуватимуть роботу з оплатою до 4 тисяч доларів, повідомляє Gremi Personal.

Для тих, хто не має спеціальної підготовки та знання польської мови, популярними залишатимуться вакансії на складах – від одягу до аптечних та поліграфічних складів, а також у виробництві харчових продуктів. Середня зарплата на таких позиціях коливатиметься від 1100 до 1400 доларів на місяць.

Також зростає потреба у висококваліфікованих працівниках. Серед найбільш затребуваних спеціалістів 2025 року будуть менеджери з аналітичними навичками, фахівці з продажів, фінансисти та бухгалтери. Ці позиції, де знання польської мови обов’язкове, можуть принести зарплату до 4000 доларів.

Як зазначає віцепрезидентка Gremi Personal Лілія Терещенко, бізнес у Польщі конкурує за фахівців, здатних гнучко адаптуватися до нових умов та шукати нестандартні рішення. Саме ці професійні якості стають важливими на тлі швидких змін ринку та законодавства країни.

«Найбільше цінуються фахівці з аналітичним мисленням, які можуть оперативно підлаштовуватися під умови ринку. Це люди, які не просто виконують роботу за шаблоном, але активно шукають нові рішення та підходи, аналізуючи дані і тенденції, що швидко змінюються. Вони дивляться на ситуацію в широкому контексті, розуміючи не лише поточні потреби ринку, але й прогнозуючи можливі зміни. Така здатність до еластичного управління інструментами та методами дозволяє їм ефективно реагувати на динамічні виклики ринку і приймати обґрунтовані рішення, які забезпечують стійкий успіх у довгостроковій перспективі. Ось за яких фахівців наразі конкурує бізнес у Польщі», — зазначає Лілія Терещенко.

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