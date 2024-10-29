Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон для жилого фонда

Виталий Кличко сообщил, что для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева необходимо около 7 дней.

С 30 октября в Киеве начинается отопительный сезон для жилого фонда. Такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточное которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября», - заявил Кличко.

По его словам, для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева необходимо около 7 дней.

Напомним, что в Киеве отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы начался с 14 октября.

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