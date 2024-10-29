Французский актер Жерар Депардье не явится в суд – дело о сексуальном насилии отложили

Суд отложил слушание дела Депардье на шесть месяцев из-за его болезни.

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Адвокат французского актера Жерара Депардье, Жереми Асус, обратился в суд с просьбой об отсрочке рассмотрения дела на шесть месяцев из-за проблем со здоровьем актера.

Как сообщает Le Monde, 28 октября парижский суд отложил слушание дела Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, до марта 2025 года. Асус отметил, что 75-летний актер не может явиться на суд из-за плохого состояния здоровья. Судья решил перенести заседание на 24 марта следующего года, а в начале марта провести медицинское обследование, чтобы определить, сможет ли Депардье присутствовать.

Адвокат подчеркнул, что врачи запретили актеру посещать суд. Он также сообщил, что защита Депардье намерена представить свидетелей и доказательства, подтверждающие, что актер стал жертвой фальшивых обвинений. Асус обвинил истицу в попытке получить деньги, требуя 30 тысяч евро компенсации, и заявил, что женщины «искали внимания СМИ» и не являются жертвами.

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