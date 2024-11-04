У Франції подали позов проти TikTok через самогубство двох 15-річних підлітків

Батьки впевнені, що їхні діти побачили на цій платформі шкідливий контент, який призвів до самогубства.

У Франції батьки дітей звинувачують популярну соцмережу TikTok у впливі шкідливого контенту на неповнолітніх. Про це повідомляє Reuters.

Так, сім родин подали судовий позов проти TikTok після того, як двоє 15-річних підлітків наклали на себе руки.

Позивачі стверджують, що алгоритм соцмережі показав їхнім дітям відео, що пропагують самогубство, селфхарм та розлади харчової поведінки. Про це розповіла адвокатка Лор Бутрон-Марміон, передає France Info.

Зазначається, що позов подали до суду міста Кретей у передмісті Парижа. Бутрон-Марміон каже, що це перший подібний випадок у Європі.

«Батьки хочуть, щоб юридична відповідальність TikTok була визнана в суді. Це комерційна компанія, що пропонує продукт споживачам, які, окрім іншого, неповнолітні. Тому вони повинні відповідати за недоліки свого продукту», — додала адвокатка.

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