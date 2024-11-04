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Во Франции подали иск против TikTok из-за самоубийства двух 15-летних подростков

20:04, 4 ноября 2024
Родители уверены, что их дети увидели на этой платформе вредоносный контент, приведший к самоубийству.
Во Франции подали иск против TikTok из-за самоубийства двух 15-летних подростков
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Во Франции родители детей обвиняют популярную соцсеть TikTok во влиянии вредоносного контента на несовершеннолетних. Об этом сообщает Reuters.

Так, семь семей подали судебный иск против TikTok после того, как двое 15-летних подростков покончили с собой.

Истцы утверждают, что алгоритм соцсети показал их детям видео, пропагандирующие самоубийство, селфхарм и расстройства пищевого поведения. Об этом рассказала адвокат Лор Бутрон-Мармион, передает France Info.

Иск подали в суд города Кретей в пригороде Парижа. Бутрон-Мармион говорит, что это первый подобный случай в Европе.

«Родители хотят, чтобы юридическая ответственность TikTok была признана в суде. Это коммерческая компания, предлагающая продукт потребителям, кроме несовершеннолетних. Поэтому они должны отвечать за недостатки своего продукта», – добавила адвокат.

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Франция самоубийство TikTok

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