Суд вернул имущественный комплекс и земельный участок в Дарницком районе Киева в собственность государства

2,5 га земли планировали застроить многоквартирными домами.

В собственность государства вернули земельный участок с имущественным комплексом в Дарницком районе Киева стоимостью более 300 миллионов гривен. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как отмечается, около 2.5 га земли планировали застроить многоквартирными домами, а помещение площадью более 6 500 кв. м – использовали для получения прибыли.

Однако Хозяйственный суд Киева признал незаконной их приватизацию. Права собственности коммерческой структуры на недвижимость прекращены, а государственная регистрация земельного участка отменена во взаимодействии с Госгеокадастром.

Теперь имущественный комплекс и земельный участок будут использоваться в интересах обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.