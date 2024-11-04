Суд повернув майновий комплекс та земельну ділянку в Дарницькому районі Києва у власність держави

2,5 га землі планували забудувати багатоквартирними будинками.

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У власність держави повернули земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 мільйонів гривень. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Як зазначається, майже 2.5 га землі планували забудувати багатоквартирними будинками, а приміщення площею понад 6 500 кв. м – використовували для отримання прибутку.

Однак, Господарський суд Києва визнав незаконною їхню приватизацію. Права власності комерційної структури на нерухомість припинено, а державну реєстрацію земельної ділянки скасували у взаємодії з Держгеокадастром.

Тепер майновий комплекс та земельну ділянку будуть використовуватися в інтересах оборони.

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