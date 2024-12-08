США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на майже мільярд доларів

Це вже 22-й пакет USAI від адміністрації Джо Байдена.

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 988 мільйонів доларів.

«Міністерство оборони США оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги, покликаний забезпечити Україну інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією.

Цей пакет безпекової допомоги передбачає виділення додаткових 988 мільйонів доларів в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), яка забезпечить Україну боєприпасами для ракетних систем і безпілотних літальних апаратів. Цей пакет також включає підтримку програм технічного обслуговування і ремонту, які допоможуть Україні відновити свої збройні сили, розбудовувати і підтримувати бойову міць», — зазначають у Пентагоні.

Пакет включає:

боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

безпілотні авіаційні системи;

обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування, ремонту і капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Вказується, що це вже двадцять другий пакет USAI від адміністрації Байдена.

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