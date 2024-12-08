США объявили о новом пакете военной помощи Украине почти на миллиард долларов

Министерство обороны США объявило о новом пакете безопасности помощи Украине на сумму 988 миллионов долларов.
«Министерство обороны США объявило о новом значительном пакете безопасности, призванном обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией.
Этот пакет безопасности предусматривает выделение дополнительных 988 миллионов долларов в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), которая обеспечит Украину боеприпасами для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов. Этот пакет также включает в себя поддержку программ технического обслуживания и ремонта, которые помогут Украине восстановить свои вооруженные силы, развивать и поддерживать боевую мощь», — отмечают в Пентагоне.
Пакет включает:
Указывается, что это уже 22-й пакет USAI от администрации Байдена.
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