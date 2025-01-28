Coca-Cola відкликає напої з магазинів шести країн через високий вміст хлорату

Перевищення допустимого рівня хлорату в продуктах харчування може становити серйозну загрозу для здоров’я.

Європейський відділ розливу Coca-Cola оголосив масштабне відкликання кількох популярних напоїв, включаючи Coca-Cola, Sprite та Fuze Tea. Про це повідомляє The Guardian.

Це пов’язано із виявленням небезпечного рівня хлорату під час планових перевірок на виробничому підприємстві в Генті.

Зокрема, популярні напої з підвищеним вмістом речовини розповсюджувалися у Бельгії, Великій Британії, Франції, Німеччині, Люксембурзі та Нідерландах із листопада. Пʼять партій продукції вже були продані у Великій Британії.

Компанія заявила, що не отримувала жодних скарг від споживачів у Британії, але «попередила владу щодо цього і продовжуватиме співпрацювати з ними».

Напої з підвищеним вмістом хлорату також постачали до Франції, але наразі наказ про відкликання не поширюється на французький ринок.

За інформацією бельгійської філії міжнародної компанії Coca-Cola, яка відповідає за розлив і дистрибуцію напоїв, відкликанню підлягають такі відомі бренди, як Coca-Cola, Fanta, Minute Maid, Sprite та Tropico. У заяві компанії наголошується, що йдеться про «значну кількість» продукції, яка вже могла потрапити в продаж.

Хлорат, хімічна речовина, яка широко використовується у харчовій промисловості, стала предметом уваги в контексті відкликання напоїв. Попри її поширене застосування, перевищення допустимого рівня хлорату в продуктах харчування може становити серйозну загрозу для здоров’я. Зокрема, це стосується негативного впливу на функціонування щитоподібної залози, особливо у дітей і немовлят, які страждають від дефіциту йоду.

Coca-Cola повідомляє, що більшість напоїв із підвищеним вмістом хлорату вже вилучено з полиць магазинів. Наразі продовжують прибирати з ринку запаси, що залишилися.

Британське Агентство з харчових стандартів проводить розслідування.

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