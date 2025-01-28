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У ЦПД при РНБО спростували інформацію про перевірку працівниками МВС документів перед переписом населення

15:53, 28 січня 2025
У ЦПД при РНБО заявили, що жодних дій щодо перепису населення наразі не здійснюється.
У ЦПД при РНБО спростували інформацію про перевірку працівниками МВС документів перед переписом населення
Фото ілюстративне
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У соціальних мережах почала шириться інформація про групу осіб, які видають себе за працівників Міністерства внутрішніх справ, які нібито здійснюють перевірку документів перед переписом населення.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що невідомі особи просять надати особисту інформацію, зокрема фото чи відбитки пальців, мімікруючи під працівників МВС.

«Верифікувавши інформацію в МВС, Центр повідомляє, що працівники системи внутрішніх справ не проводять подібних заходів і не залучені до підготовки перепису населення. Жодних дій щодо перепису наразі не здійснюється», - сказано у заяві.

Також у ЦПД додали, що такі фейки спрямовані на дискредитацію правоохоронців та підрив довіри до органів влади. 

Громадян закликали не передавати свої документи, біометричні дані чи особисту інформацію незнайомцям.

«У разі підозри на шахрайство звертайтеся до поліції», - заявили у ЦПД.

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МВС РНБО

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