В ЦПД при СНБО опровергли информацию о проверке работниками МВД документов перед переписью населения

В ЦПД при СНБО сообщили, что никаких действий по переписи населения не осуществляется.

Фото иллюстративное

В социальных сетях начала распространяться информация о группе лиц, выдающих себя за работников Министерства внутренних дел, якобы осуществляющих проверку документов перед переписью населения.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что неизвестные просят предоставить личную информацию, в том числе фото или отпечатки пальцев, мимикруя под работников МВД.

«Верифицировав информацию в МВД, Центр сообщает, что работники системы внутренних дел не проводят подобные мероприятия и не вовлечены в подготовку переписи населения. Никаких действий по переписи не осуществляется», - сказано в заявлении.

Также в ЦПД добавили, что такие фейки направлены на дискредитацию правоохранителей и подрыв доверия к органам власти.

Граждан призвали не передавать свои документы, биометрические данные или личную информацию незнакомцам.

«В случае подозрения на мошенничество обращайтесь в полицию», – заявили в ЦПД.

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