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Coca-Cola отзывает напитки из магазинов шести стран из-за высокого содержания хлората

20:46, 28 января 2025
Превышение допустимого уровня хлората в продуктах питания может представлять серьезную угрозу здоровью.
Coca-Cola отзывает напитки из магазинов шести стран из-за высокого содержания хлората
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Европейский отдел разлива Coca-Cola объявил масштабный отзыв нескольких популярных напитков, включая Coca-Cola, Sprite и Fuze Tea. Об этом сообщает The Guardian.

Это связано с выявлением опасного уровня хлората при плановых проверках на производственном предприятии в Генте.

В частности, популярные напитки с повышенным содержанием вещества распространялись в Бельгии, Великобритании, Франции, Германии, Люксембурге и Нидерландах с ноября. Пять партий продукции уже были проданы в Великобритании.

Компания заявила, что не получала никаких жалоб от потребителей в Британии, но «предупредила власти по этому поводу и будет продолжать сотрудничать с ними».

Напитки с повышенным содержанием хлората также поставляли во Францию, но приказ об отзыве не распространяется на французский рынок.

По информации бельгийского филиала международной компании Coca-Cola, отвечающей за разлив и дистрибуцию напитков, отзыву подлежат такие известные бренды как Coca-Cola, Fanta, Minute Maid, Sprite и Tropico. В заявлении компании отмечается, что речь идет о «значительном количестве» продукции, которая уже могла попасть в продажу.

Хлорат, химическое вещество, широко используемое в пищевой промышленности, стало предметом внимания в контексте отзыва напитков. Несмотря на ее распространенное применение, превышение допустимого уровня хлората в продуктах питания может представлять серьезную угрозу здоровью. В частности, это касается негативного влияния на функционирование щитовидной железы, особенно у детей и младенцев, страдающих дефицитом йода.

Coca-Cola сообщает, что большинство напитков с повышенным содержанием хлората уже изъято с полок магазинов. Сейчас продолжают убирать с рынка оставшиеся запасы.

Британское агентство по пищевым стандартам проводит расследование.

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Германия Бельгия Нидерланды Франция Великобритания

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