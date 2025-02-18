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Ілон Маск презентував Grok 3 – «найрозумніший штучний інтелект на Землі»

14:29, 18 лютого 2025
Grok 3 – нова флагманська ШІ-модель від xAI.
Ілон Маск презентував Grok 3 – «найрозумніший штучний інтелект на Землі»
Фото з відкритих джерел
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Компанія Ілона Маска xAI випустила нову флагманську ШІ-модель Grok 3, яка має конкурувати з розробками OpenAI та DeepSeek. За словами Маска, новий штучний інтелект значно потужніший за попередню версію і створений для пошуку правди, навіть якщо вона суперечить соціальним чи політичним нормам.

Як повідомляє TechCrunch, Grok 3 навчали на потужному центрі обробки даних із 200 000 графічних процесорів. Новинка представлена у двох варіантах: Grok 3 Reasoning та Grok 3 mini Reasoning, які здатні ретельно перевіряти свої відповіді, подібно до моделей міркування OpenAI o3-mini та DeepSeek-R1.

За результатами тестів AIME та GPQA, Grok 3 перевершує GPT-4o. Крім того, компанія заявляє, що модель випереджає o3-mini-high у новітньому математичному тесті AIME 2025.

Моделі Grok 3 доступні через вебверсію та мобільний застосунок Grok для iOS. Користувачі можуть скористатися режимами Think, Big Brain та DeepSearch для глибокого аналізу даних. Першими до оновленого ШІ отримають доступ передплатники Premium+ у соцмережі X, а розширений тариф SuperGrok за $30/міс надасть додаткові можливості, включно з DeepSearch.

Очікується, що наступного тижня буде додано голосовий режим, а згодом модель стане доступною через корпоративний API xAI. Ілон Маск також пообіцяв відкрити вихідний код Grok 2 упродовж кількох місяців.

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Ілон Маск ШІ

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