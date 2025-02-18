Илон Маск представил Grok 3 – «самый умный искусственный интеллект на Земле»

Grok 3 – новая флагманская ИИ-модель от xAI.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Илона Маска xAI выпустила новую флагманскую ИИ-модель Grok 3, которая должна конкурировать с разработками OpenAI и DeepSeek. По словам Маска, новый искусственный интеллект значительно мощнее предыдущей версии и создан для поиска правды, даже если она противоречит социальным или политическим нормам.

Как сообщает TechCrunch, Grok 3 обучали на мощном центре обработки данных с 200 000 графических процессоров. Новинка представлена в двух вариантах: Grok 3 Reasoning и Grok 3 mini Reasoning, которые способны тщательно проверять свои ответы, подобно моделям рассуждения OpenAI o3-mini и DeepSeek-R1.

По результатам тестов AIME и GPQA, Grok 3 превосходит GPT-4o. Кроме того, компания заявляет, что модель опережает o3-mini-high в новейшем математическом тесте AIME 2025.

Модели Grok 3 доступны через веб-версию и мобильное приложение Grok для iOS. Пользователи могут воспользоваться режимами Think, Big Brain и DeepSearch для глубокого анализа данных. Первыми к обновленному ИИ получат доступ подписчики Premium+ в соцсети X, а расширенный тариф SuperGrok за $30/мес предоставит дополнительные возможности, включая DeepSearch.

Ожидается, что на следующей неделе будет добавлен голосовой режим, а впоследствии модель станет доступной через корпоративный API xAI. Илон Маск также пообещал открыть исходный код Grok 2 в течение нескольких месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.