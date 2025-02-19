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Головний прокурор Брюсселя в розпачі від розквіту бандитизму та насильства

12:03, 19 лютого 2025
За словами головного прокурора Брюсселя, ситуація є досить катастрофічною.
Головний прокурор Брюсселя в розпачі від розквіту бандитизму та насильства
Фото: apnews.com
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Головний прокурор бельгійського міста Брюссель Жюльєн Мойніл заявив, що у зв'язку з хвилею насильства, що захлеснула місто, правоохоронним органам, які перебувають у скрутному становищі, і потрібна додаткова підтримка з боку бельгійської влади, щоб упоратися із ситуацією, пише Politico.

«Чесно кажучи, ситуація досить катастрофічна», - сказав він, стверджуючи, що для проведення розслідувань терміново необхідні додаткові ресурси та можливості.

За його словами, місцевій поліції зони Південь наразі доводиться проводити розслідування, маючи обмежені ресурси, а гангстери вже використовують бойову зброю.

«Я не хочу політичної війни, бо це не моя роль. Але це не може продовжуватися», - сказав Мойніл.

За даними ЗМІ, з початку лютого в Брюсселі сталося кілька перестрілок, внаслідок яких загинули двоє людей і щонайменше троє отримали поранення. Влада пов'язує більшу частину перестрілок з наркоторгівлею та розбірками між бандами, які намагаються захопити територію.

У понеділок міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Кентен оголосив, що він працюватиме разом із міністром юстиції Аннеліс Верлінден над пошуком вирішення проблеми насильства, пов'язаного з наркотиками, у Брюсселі, і пообіцяв посилити федеральну поліцію.

Під час зустрічі у вівторок Мойніл заявив, що він буде «дуже пильний» і забезпечить прибуття обіцяного поліцейського підкріплення.

«Я налаштований оптимістично, але нам потрібно терміново прокидатися», - додав він.

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