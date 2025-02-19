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Главный прокурор Брюсселя в отчаянии от расцвета бандитизма и насилия

12:03, 19 февраля 2025
По словами главного прокурора Брюсселя, ситуация достаточно катастрофическая.
Главный прокурор Брюсселя в отчаянии от расцвета бандитизма и насилия
Фото: apnews.com
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Главный прокурор бельгийского города Брюссель Жюльен Мойнил заявил, что в связи с волной насилия, захлестнувшей город, правоохранительным органам, находящимся в затруднительном положении, и требуется дополнительная поддержка со стороны бельгийских властей, чтобы справиться с ситуацией, пишет Politico.

«Честно говоря, ситуация достаточно катастрофическая», — сказал он, утверждая, что для проведения расследований срочно необходимы дополнительные ресурсы и возможности.

По его словам, местной полиции зоны Юг теперь приходится проводить расследование, имея ограниченные ресурсы, а гангстеры уже используют боевое оружие.

«Я не хочу политической войны, потому что это не моя роль. Но это не может продолжаться», — сказал Мойнил.

По данным СМИ, с начала февраля в Брюсселе произошло несколько перестрелок, в результате которых погибли два человека и по меньшей мере трое получили ранения. Власти связывают большую часть перестрелок с наркоторговлей и разборками между бандами, пытающимися захватить территорию.

В понедельник министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен объявил, что он будет работать вместе с министром юстиции Аннелис Верлинден над поиском решений проблемы насилия, связанного с наркотиками, в Брюсселе, и пообещал усилить федеральную полицию.

Во время встречи во вторник Мойнил заявил, что он будет «очень бдительным» и обеспечит прибытие обещанного полицейского подкрепления.

«Я настроен оптимистично, но нам нужно срочно просыпаться», — добавил он.

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