Пропуск срока подачи заявления на пенсию — чем это грозит

Обращение за пенсией по достижении пенсионного возраста может существенно повлиять на сроки получения выплат.

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В Украине пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем ​​достижения им пенсионного возраста. Но обращаться нужно не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

К примеру, если человек достиг пенсионного возраста 1 апреля, то при обращении в ПФУ до 1 июля пенсию начислят за все предыдущие месяцы. Если же заявление подано после 1 июля, выплаты будут предоставлены только с момента подачи заявления.

В 2025 году для ухода на пенсию необходимо соответствовать определенным критериям:

Возраст: 60, 63 или 65 лет, в зависимости от страхового стажа.

Стаж: минимум 22 года для ухода на пенсию в 63 года.

Если недостаточно страховой стаж, право на пенсию может быть отсрочено до момента выполнения необходимых требований.

Чтобы избежать задержек в начислении выплат, позаботиться о подаче документов следует заранее. Пенсионный фонд предлагает несколько удобных способов обращения:

Лично в отделении: можно подать документы в любое отделение Пенсионного фонда независимо от места жительства.

Онлайн через портал ПФУ: современные сервисы позволяют оформить заявление без посещения отделения, экономя время.

Через уполномоченное лицо: если вы не можете обратиться самостоятельно, это может сделать доверенное лицо.

Почему важно не медлить?

Опоздание с подачей заявления может лишить части пенсионных выплат, которые вы могли бы получить за предыдущие месяцы. Это особенно критично для тех, кто зависит от регулярной финансовой поддержки.

Своевременное обращение в Пенсионный фонд гарантирует своевременный расчет и начисление пенсии.

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