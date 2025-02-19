Пропуск срока подачи заявления на пенсию — чем это грозит

В Украине пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста. Но обращаться нужно не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
К примеру, если человек достиг пенсионного возраста 1 апреля, то при обращении в ПФУ до 1 июля пенсию начислят за все предыдущие месяцы. Если же заявление подано после 1 июля, выплаты будут предоставлены только с момента подачи заявления.
В 2025 году для ухода на пенсию необходимо соответствовать определенным критериям:
Возраст: 60, 63 или 65 лет, в зависимости от страхового стажа.
Стаж: минимум 22 года для ухода на пенсию в 63 года.
Если недостаточно страховой стаж, право на пенсию может быть отсрочено до момента выполнения необходимых требований.
Чтобы избежать задержек в начислении выплат, позаботиться о подаче документов следует заранее. Пенсионный фонд предлагает несколько удобных способов обращения:
Почему важно не медлить?
Опоздание с подачей заявления может лишить части пенсионных выплат, которые вы могли бы получить за предыдущие месяцы. Это особенно критично для тех, кто зависит от регулярной финансовой поддержки.
Своевременное обращение в Пенсионный фонд гарантирует своевременный расчет и начисление пенсии.
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